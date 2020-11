Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rohrbach

St. IngbertSt. Ingbert (ots)

Am 23.11.2020 zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr haben zwei bislang unbekannte Täter versucht in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in St. Ingbert-Rohrbach einzubrechen.

Während die beiden Täter versuchten die Terrassentür aufzuhebeln, bemerkten sie, dass sie durch eine Nachbarin beobachtet werden und flüchteten von der Örtlichkeit ohne etwas zu entwenden. Der versuchte Einbruch wurde bedauerlicherweise erst am Abend durch den geschädigten Hauseigentümer gemeldet.

Die beiden unbekannten Täter konnten als circa 30 Jahre alt, mit schlanker Statur, circa 160-165 cm groß und bekleidet mit schwarzen Jacken beschrieben werden. Es hätte sich außerdem sowohl um einen Mann als auch um eine Frau osteuropäischen Phänotyps gehandelt und die Frau hätte ein weißes Kopftuch getragen.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

