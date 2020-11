Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in St. Ingbert

St. IngbertSt. Ingbert (ots)

Im Zeitraum zwischen 19.11.2020, 13:00 Uhr und 21.11.2020, 16:45 Uhr kam es durch bislang unbekannte Täter zu insgesamt 3 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich in St.Ingbert-Rohrbach in der Austraße (VW Polo mit SLS-Kreiskennzeichen, Reifen eingestochen), in St. Ingbert-Hassel in der Rohrbacher Straße (Renault Clio mit HOM-Kreiskennzeichen, Heckscheibe eingeschlagen) sowie in St. Ingbert-Mitte in der Kaiserstraße (Audi A4 mit NK-Kreiskennzeichen, Frontscheibe beschädigt).

Sollte jemand die oben genannten Sachbeschädigungen beobachtet haben und kann Angaben zum Täter oder Tathergang machen, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell