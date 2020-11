Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: 4 Frauen entwenden Kleider aus Altkleidercontainer in der Oststraße

St. Ingbert-MitteSt. Ingbert-Mitte (ots)

Am Freitag, den 20.11.2020 gegen 20:20 Uhr entwendeten vier weibliche Personen unterschiedlichen Alters, mit südländischem Aussehen, Kleidung aus einem Altkleidercontainer, welcher sich auf dem Gelände der ALDI-Filiale in der Oststraße in St. Ingbert, befindet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Sollte jemand den oben genannten Diebstahl beobachtet haben und kann Angaben zu den Täterinnen machen, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

