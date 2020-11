Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung durch Graffiti bzw. Verwendung von Zeichen verfassungswidriger Organisationen am BBZ St. Ingbert

St.IngbertSt.Ingbert (ots)

In der Nacht vom 13.11.2020, 23:00 Uhr zum 14.11.2020, 07:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an der Fassade und einer Fensterreihe des unteren Stockwerkes der Willi-Graf-Schule (BBZ St. Ingbert) in der Johann-Josef-Heinrich-Straße. Zudem wurde eine dortige Bushaltestelle ebenfalls angegangen. Der bislang unbekannte Täter sprühte am Tatort diverse Hakenkreuze, Schriftzüge und Parolen. Gegen den Täter wird demnach aufgrund der Begehung mehrerer Sachbeschädigungen, sowie der Verwendung von Zeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St.Ingbert unter 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

