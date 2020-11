Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Pkw überschlägt sich auf der L244 zwischen Sulzbach und St. Ingbert

St. Ingbert/SulzbachSt. Ingbert/Sulzbach (ots)

Am Samstag den 07.11.2020 gegen 22:00 Uhr, ereignete sich auf der L 244 zwischen St. Ingbert und Sulzbach ein Alleinunfall, bei dem sich ein grauer Opel Astra überschlug und letztendlich auf dem Dach im Graben zum Erliegen kam. Nach einer scharfen Linkskurve geriet das Fahrzeug wohl ins Schleudern. Der 18-jährige Fahrer aus Saarbrücken-Dudweiler konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Glücklichen Umständen zufolge erlitt der Fahrer lediglich leichte Verletzungen, wurde jedoch vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Fahrzeugbergung wurde ein Abschleppkran benötigt. Die Fahrbahn musste in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten ca. 30 Minuten. Im Anschluss konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

