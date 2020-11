Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfall im Begegnungsverkehr mit flüchtigem PKW

St.IngbertSt.Ingbert (ots)

Am Donnerstag den 05.11.2020 gegen 06:00 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zweier PKW auf der L 235 zwischen St. Ingbert und Oberwürzbach. Hierbei wurde ein in Fahrtrichtung Oberwürzbach fahrender Toyota in grau am linken Außenspiegel beschädigt. Das unfallverursachende, unbekannte Fahrzeug flüchtete in Richtung St. Ingbert.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 erbeten.

