Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf dem Edeka Parkplatz an der Spieser Landstraße

St. IngbertSt. Ingbert (ots)

Am Dienstag, den 03.11.2020 zwischen 17:50 Uhr und 18:00 Uhr, wurde ein geparkter weißer Fiat 500 Abarth auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Spieser Landstraße in 66386 St. Ingbert von einem anderen bislang unbekannten Fahrzeug an der Heckstoßstange beschädigt. Die Schadenssumme beträgt schätzungsweise 2000 Euro. Anschließend flüchtete das unfallverursachende Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 erbeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell