Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Pkw durch Zerkratzen

St. IngbertSt. Ingbert (ots)

Im Zeitraum von 03.11.2020 13:00 Uhr bis 04.11.2020 07:30 Uhr wurde ein grauer Fiat 500 (PKW) mit IGB-Kreiskennzeichen beschädigt. Der unbekannte Täter zerkratzte den Kleinwagen der Geschädigten vermutlichen mit einem spitzen Gegenstand sowohl an beiden Fahrzeugseiten als auch an der Motorhaube, am Fahrzeugheck und am Fahrzeugdach. Der Pkw war in der Vogesenstraße in 66386 St. Ingbert auf einem Parkplatz vor dem Anwesen der Geschädigten geparkt. Am Pkw der Geschädigten entstand ein hoher Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

