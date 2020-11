Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf dem Parkplatz rechtsseitig der Poststraße in St.Ingbert.

St.IngbertSt.Ingbert (ots)

Am Samstag, den 31.10.2020 im Zeitraum von 09:00 Uhr - 12:00 Uhr wurde ein geparkter PKW, ein weißer Audi A1, auf einem Parkplatz in der Poststraße in St. Ingbert von einem anderen, bislang unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Anschließend flüchtete das unfallverursachende Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in St. Ingbert, 06894/1090.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell