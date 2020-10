Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus in St. Ingbert

St. IngbertSt. Ingbert (ots)

Am 29.10.2020 zwischen 09:30 Uhr und 22:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in ein Mehrfamilienhaus im Rentrischer Weg in 66386 St. Ingbert-Mitte einzubrechen. Da das Aufhebeln einer Tür nicht gelang, flüchteten die Täter von der Örtlichkeit.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell