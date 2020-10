Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbrecher entwendet mehrere Gasflaschen

St. IngbertSt. Ingbert (ots)

In dem Zeitraum von dem 29.10.2020, 14:00 Uhr bis zu dem 30.10.2020 07:15 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter mehrere Flüssigtreibgasflaschen in der Spieser Straße in 66386 St. Ingbert-Rohrbach von einem Firmengelände entwendet. Der Schadenswert beläuft sich auf eine dreistellige Summe.

Hat jemand den oben genannten Einbruchsdiebstahl beobachtet und kann Angaben zum Täter machen, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

