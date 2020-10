Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl von Gartenmöbel in der Hildegardstraße

St.IngbertSt.Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum vom Montag, den 26.10.2020, 17:00 Uhr und Mittwoch, den 28.10.2020, 15:00 Uhr kam es in der Hildegardstraße in St. Ingbert an einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses des betreuten Wohnens zu einem Diebstahl. Der oder die unbekannte(n) Täter begaben sich im oben genannten Zeitraum auf die frei zugängliche Terrasse der Erdgeschosswohnung und entwendeten dort einen Gartentisch mit Glaselement und einen Fußableger in einem Gesamtwert von 150 EUR.

Sollten Passanten, oder speziell Anwohner Hinweise auf den oder die Täter geben können, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell