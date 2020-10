Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Jagdwilderei im Waldgebiet zwischen Unterer und Oberer Mäusbach

St. Ingbert (ots)

In der Zeit vom 20.10.2020 12:00 Uhr bis zum 22.10.2020 15:00 Uhr wurde im Waldgebiet zwischen der Unteren und Oberen Mäusbach in St. Ingbert Mitte mehrere Wildtiere erlegt. Durch den zuständigen Jagdpächter kann ausgeschlossen werden, dass es sich hierbei um eine genehmigte bzw. berechtigte Jagdausübung gehandelt hat. An der Auffindeörtlichkeit wurden teilweise noch Überreste der verendeten Tiere festgestellt. Insgesamt wurden 7 Rehe und 1 Wildschwein erlegt.

Die Polizei geht zum jetzigen Ermittlungsstand von Jagdwilderei aus.

Zeugen die in diesem Waldgebiet verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Dienststelle unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell