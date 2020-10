Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Diebstahl an Kfz

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum vom 16.10.2020, 16:30 Uhr, bis zum 19.10.2020, 06:00 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in der Straße "Boulevard" in 66386 St. Ingbert-Rohrbach am Fahrzeug des Geschädigten mehrfach versucht, dessen Katalysator unter dem Fahrzeug zu entwenden. Hierbei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen bereits abgemeldeten Mitsubishi Lancer.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

