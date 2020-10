Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Höhe St. Ingbert und flüchtet zu Fuß

St. Ingbert (ots)

Am 18.10.2020, um 15:52 Uhr, ereignete sich auf der BAB 6, Fahrtrichtung Saarbrücken, kurz vor der Anschlussstelle St. Ingbert-West ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen BMW fuhr einem vorausfahrenden Pkw ungebremst zweimal auf und lenkte seinen Pkw im Anschluss auf den Standstreifen. Dort ließ er sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug zurück und flüchtete zu Fuß in das angrenzende Waldgebiet. An beiden Pkws entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei St. Ingbert unter Tel.: 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

