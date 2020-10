Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht

St. Ingbert (ots)

Am Samstag, den 17.10.2020, ereignete sich um 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht in der Blieskasteler Straße in 66386 St. Ingbert. Hierbei kollidierte der bislang unbekannte Täter mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten, schwarzen Smart Forfour. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen dunklen VW mit HOM-Kreiskennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

