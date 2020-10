Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Mehrere Taschendiebstähle in Lebensmittelgeschäften in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Freitag, 16.10.2020, kam es um die Mittagszeit, zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr, zu mehreren Taschendiebstählen in drei unterschiedlichen Lebensmittelmärkten, in St. Ingbert. Es handelte sich um den Edeka in der Oststraße, das Kaufland im Grubenweg und den Aldi in der Dudweilerstraße. Dabei wurden vornehmlich lebensälteren Frauen die Geldbeutel aus mitgeführten Taschen oder der Jackentasche entwendet. Bislang ist ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich bekannt. In zwei Fällen konnten Hinweise auf zwei weibliche, ca. 25 - 35 Jahre alte, südländisch aussehende Frauen erlangt werden. Die Polizei St. Ingbert sucht in dem Zusammenhang nach weiteren Hinweisen. Sollten Zeugen Hinweise zu möglichen Tätern geben können, wird um fernmündliche Mitteilung unter der 06894/1090 gebeten.

