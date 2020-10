Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl an Kfz

St. Ingbert (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 15.10.2020, ca. 17:30 Uhr bis Freitag, 16.10.2020, 09:00 Uhr entwendeten Unbekannte an einem blauen VW Polo, der auf dem Parkplatz in St. Ingbert in der Wollbachstraße abgestellt war, den Abgaskatalysator. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion St. Ingbert, 06894/1090 erbeten.

