Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht nach Parkrempler in der Südstraße

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 15.10.2020, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr, war der PKW der Geschädigten (Mercedes-Benz, GLA, grau) auf dem Parkplatz zwischen DM-Markt und Futterhaus, in der Südstraße, abgestellt. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte wohl beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug der Geschädigten (Streifschaden an der hinteren Tür, Fahrerseite, Felge und Kotflügel, hinten links). Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Örtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in St. Ingbert, 06894/1090.

