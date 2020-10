Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an PKW durch zertrümmern der Windschutzscheibe

St.Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum 09.10.2020, 21:30 Uhr - 10.10.2020, 13:30 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Täter an ein geparktes Auto in der Rischbachstraße in St.Ingbert und schlug dort mit einem unbekannten Werkzeug mehrmals auf die Windschutzscheibe ein bis diese splitterte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Sollte ein Zeuge Hinweise zur Tat oder einem Täter geben können, wird um Nachricht an die Polizeiinspektion St.Ingbert gebeten.

