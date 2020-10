Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht auf Roller-Parkplatz in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 11.10.2020 kam es in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers, auf dem Parkplatz des Roller-Marktes, in der Oststraße in St. Ingbert. Hier hatte die 43-Jahre alte Geschädigte aus St. Ingbert, im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntages, ihren schwarzen 2er BMW mit IGB-Kreiskennzeichen auf einer Parkfläche abgestellt. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer hatte wohl beim Aus- oder Einparken den Pkw der Geschädigten im Heckbereich erheblich beschädigt. Sollten andere Kunden oder Passanten Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

