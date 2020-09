Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Wohnhaus im Grubenweg in St.Ingbert

St.Ingbert (ots)

Am 25.09.2020 zwischen 16:50 - 20:41 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Anwesen im Grubenweg in 66386 St.Ingbert ein. Hierbei hebelten diese ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Innern des Gebäudes. Danach begingen die Täter das gesamte Anwesen. Zum Diebesgut sowie dem insgesamt entstanden Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsweitergabe an die Polizeiinspektion St.Ingbert gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell