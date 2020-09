Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Beschädigte Papiermülltonne im Hasseler Pfad

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Zeit vom 21.09.2020, 18:30 Uhr, bis zum 22.09.2020, 18:00 Uhr wurde in dem Hasseler Pfad in St. Ingbert durch eine bislang unbekannte Person eine Haushaltspapiertonne angezündet und dadurch beschädigt. Die brennende Papiertonne wurde schnell erkannt und konnte durch einen der Hausbewohner selbst gelöscht werden. Dadurch begrenzte sich der Schaden auf ein eingebranntes Loch in der Papiertonne, wodurch die Tonne dennoch unbrauchbar wurde. Anwohner oder Passanten, die sich in dem Zeitraum in dem Hasseler Pfad aufhielten und sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizei St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell