Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht Am Mühlenwäldchen, St. Ingbert

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am Samstag, 19.09.2020 zwischen 23:00 Uhr, bis 23:30 Uhr, kam es in der Straße "Am Mühlenwäldchen" in St. Ingbert, im Bereich der Einmündung in die "Otto-Hahn-Straße" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Täter beschädigte beim Vorbeifahren den am Fahrbahnrand geparkten PKW des Geschädigten. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen grauen Smart, neueren Modells, mit gelben Streifen gehandelt haben. Hinweise zum Unfall oder zum Unfallverursacher bitte an die Polizei in St. Ingbert, Tel.: 06894-1090.

