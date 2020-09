Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Kfz Am Mühlenwäldchen, St. Ingbert

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am Samstag, 19.09.2020 zwischen 10:00 Uhr bis 23:30 Uhr kam es in der Straße "Am Mühlenwäldchen", im Bereich der Einmündung in die "Otto-Hahn-Straße" zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Peugeot 106 mit IGB-Kreiskennzeichen. Das Fahrzeug der Geschädigten war im Tatzeitraum ordnungsgemäß abgestellt worden. Der bislang unbekannte Täter beschädigte auf bislang unbekannt Weise die hintere, linke Tür am Fahrzeug der Geschädigten, durch Einbringen von tiefen Lackkratzern. Sollten Anwohner oder Passanten Hinweise zur Tat geben können, wird darum gebeten, sich mit der Polizei in St. Ingbert in Verbindung zu setzen (06894-1090).

