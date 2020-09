Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Hochwertiges Mobiltelefon in McDonalds St. Ingbert entwendet

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Freitag, den 18.09.2020, gegen 19:00 Uhr, kam es in dem Fastfood-Restaurant McDonalds in der Südstraße in St. Ingbert zu einem Diebstahl eines hochwertigen Apple iPhones 11 Pro Max (Gold, 256GB). Die Geschädigte ließ dabei im Versehen ihr Apple iPhone auf der Damentoilette neben dem Waschbecken liegen. Wenige Minuten später bemerkte sie, dass ihr iPhone verschwunden war. Auch auf der Toilette konnte sie ihr iPhone nicht mehr finden. Es wird wegen Diebstahl ermittelt. Zeugen, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem McDonalds oder in der Umgebung befunden haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894-1090) in Verbindung zu setzen.

