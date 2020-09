Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Fahrzeug wird mit 2 geplatzten Reifen durch St. Ingbert gefahren

Ensheim/St. Ingbert (ots)

Am Samstagabend, 19.09.2020, wurde der Polizei St. Ingbert gegen 19:10 Uhr eine Mercedes-A-Klasse gemeldet, welche vom Flughafen über die L108 in Richtung St. Ingbert fuhr, und Fahrzeugteile verlieren würde. Letztendlich erfolgten durch andere Anrufer weitere Sichtmeldungen in St. Ingbert selbst, wobei angegeben wurde, dass die Reifen des Pkw beschädigt seien. Nach kurzen Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug, zusammen mit seinem 60-jährigen Fahrzeugführer aus Spiesen-Elversberg, auf der Spieser Landstraße durch Beamte der Polizei St. Ingbert festgestellt, angehalten und kontrolliert werden. Das Fahrzeug fuhr auf der linken Fahrzeugseite nur noch auf den Felgen und wies schwere Beschädigungen am Unterboden auf. Es konnte nur noch abgeschleppt werden. Es wird vermutet, dass der Fahrer auf seiner Fahrt über eine hohe Fahrbahnbegrenzung oder einen baulich abgesetzten Fahrbahnteiler gefahren ist. Entsprechende Sachschäden auf seiner Wegstrecke wurden bislang nicht festgestellt. Der Fahrzeugführer, der unter alkoholischer Beeinflussung stand, muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

