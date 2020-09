Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in eine Kneipe

St. Ingbert (ots)

Am 20.09.2020, zwischen 03:30 Uhr und 03:50 Uhr wurde in die Kneipe "Zum Blondi" eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Innenraum der Kneipe. Vermutlich wurden die Täter durch den ausgelösten Alarm an einer weiteren Tatbegehung gehindert. Es wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei St. Ingbert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell