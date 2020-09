Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruchdiebstahl in der Kirchengasse

St. Ingbert (ots)

In der Zeit vom 14.09.20 (13:30 Uhr) bis zum 15.09.20 (08:00 Uhr) kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein caritatives Zentrum in der Kirchengasse in der St. Ingberter Stadtmitte. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu den Räumen und entwendeten dort ein Smartphone und diverse Lebensmittel im dreistelligen Wert, nachdem sie zahlreiche Zimmer durchsucht hatten. Der oder die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort.

Sachdienliche Hinweise erbittet Ihre Polizei in St. Ingbert.

