Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in der Peter-Eich-Straße in St.Ingbert

St.Ingbert (ots)

In der der Zeit zwischen dem 13.09.2020 gegen 18:00 Uhr bis zum 14.09.2020 gegen 19:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Peter-Eich-Str, Höhe Anwesen 47, einen am linken Fahrbahnrand geparkten schwarzen Opel. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen von der Örtlichkeit. An dem Opel entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in St. Ingbert, Tel.: 06894-1090.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell