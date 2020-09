Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an KFZ in der Kaiserstraße oder der Kieferstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 10.09.2020 zwischen 09:00 Uhr und 11:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Kieferstraße in St. Ingbert das Fahrzeug einer 69-jährigen Geschädigten zerkratzt. Nach Angaben der Geschädigten hielt diese sich auch kurzzeitig in der Kaiserstraße in Höhe des Beckerturmes auf, wo es ebenso zur Schädigung gekommen sein könnte. Bei dem Fahrzeug der Geschädigten handelte es sich um einen weißen VW-Tiguan mit IGB-Kreiskennzeichen. Es wird von einem Schaden im vierstelligen Bereich ausgegangen. Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

