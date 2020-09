Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Brandstiftung an PKW

66386 St. Ingbert (ots)

Am Mittwoch, den 09.09.2020, zwischen 02:25 Uhr und 02:35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz in der Pfarrgasse in St. Ingbert zu einem Brand eines Pkws. Hierbei wurde ein geparkter Pkw der Marke Ford, Typ Puma, Farbe Grau mit einem bislang unbekannten Gegenstand angezündet. Dadurch brannte der Pkw komplett aus.

Ein weiteres geparktes Fahrzeug, ein Hyundai, IX 35, wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Bislang liegen noch keine Täterhinweise vor. Die Polizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

