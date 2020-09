Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Kurioser Unfall - Doppeltes Pech für Radfahrer

St. Ingbert (ots)

Am Dienstag, 08.09.2020, kam es in der Eichendorffstraße in St. Ingbert zu einem kuriosen Verkehrsunfall. Der Fahrer eines E-Bikes(genauer eines Pedelecs) fuhr hinter einem Fahrradfahrer, welcher nach links in die Annastraße einbiegen wollte. Dies erkannte der Fahrer des Pedelecs zu spät, kollidierte mit dem Radfahrer und rutschte gegen zwei geparkte Motorräder, wovon eines gegen ein weiteres geparktes Auto fiel. Der Pedelecfahrer verletzte sich hierbei am Kopf und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrradfahrer hatte gleich doppelt Pech. Er wurde nicht nur unverschuldet in den Verkehrsunfall verwickelt. Bei der Unfallaufnahme fand die Polizei in dessen Satteltasche Cannabis. Den Radfahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmittel. Unter dem Einfluss von Drogen stand er zum Unfallzeitpunkt nicht.

