Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Geldbeuteldiebstahl nahe der Fußgängerzone in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 08.09.2020, zwischen 14:40 Uhr und 14:45 Uhr, kam es zu einem Geldbeuteldiebstahl in der Kaiserstraße oder der Rickertstraße. Ein bislang unbekannter Täter entwendete unbemerkt den schwarzen Ledergeldbeutel einer 68-jährigen Frau aus Spiesen-Elversberg, aus deren Rucksack. Den Rucksack hatte die Geschädigte auf dem Rücken getragen. Sie war zu Fuß vom Marktplatz in Richtung Kaiserstraße in Sankt Ingbert unterwegs gewesen. Hinweise bitte an die Polizei in St. Ingbert, Tel.: 06894-1090.

