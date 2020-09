Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Fahrraddiebstahl

St. Ingbert, Wollbachstraße (ots)

Am Sonntagabend, den 06.09.2020, kam es gegen 21:30 Uhr in der Wollbachstraße gegenüber dem Parkhaus zu einem versuchten Fahrraddiebstahl. Der Täter versuchte mittels Bolzenschneider die Fahrradkette zu durchtrennen. Beobachtet wurde die Person durch einen Zeugen, der die Polizei alarmierte. Als der Täter dies mitbekommt, flüchtet er in die Vordere Hobelsstraße. Der Täter war in Begleitung von zwei Jungen, 7-8 Jahre alt, und kann wie folgt beschrieben werden: ca. 55 Jahre, kurze blonde Haare, osteuropäischer Phänotyp, bekleidet mit einer weißen Weste, dunkle Hose,, trug weiße Einkaufstasche mit sich. Wer sachdienliche Angaben zur Tat machen kann, soll sich bitte bei der Polizei in St. Ingbert melden.

