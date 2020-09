Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht mit beteiligtem Linienbus

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

In der Zeit vom 03.09.2020, 07:30 Uhr bis 07:55 Uhr, kam es in der Hasseler Straße in 66386 St. Ingbert-Rohrbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Dieser hatte wohl beim Vorbeifahren den am Fahrbahnrand geparkten PKW der Geschädigten beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 3000 EUR geschätzt. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Linienbus gehandelt haben. Sollten Passanten oder Anwohner sachdienliche Hinweise geben können, wird um Mitteilung bei der Polizeiinspektion St. Ingbert, unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

