Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in der Kaiserstraße

St. Ingbert (ots)

In der Nacht von Montag 31.08.20 auf Dienstag, 01.09.20 kam es im Bereich der Kaiserstraße, in Höhe der Einmündung zur Spieser Landstraße, zu mehreren Sachbeschädigungen an dort geparkten PKWs. An insgesamt vier PKWs wurden mutwillig die Außenspiegel abgetreten bzw. abgerissen. Hinweise bitte an die Polizei St. Ingbert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell