Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Kiosk in Rentrisch

St. Ingbert (ots)

Am 30.08.2020, gegen 03:00 Uhr brachen drei Täter in einen Kiosk in der Unteren Kaiserstraße in Rentrisch ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft und wurden von Anwohnern während der Tatausführung beobachtet. Es soll sich bei den Tätern um drei dunkel gekleidete, junge Männer gehandelt haben. Auf ihrer Flucht verloren die Täter mehrere Stangen Zigaretten. Beamte der Polizei St. Ingbert konnten einen der Täter kurze Zeit später in Tatortnähe festnehmen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizei St. Ingbert.

