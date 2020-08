Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an einem Lokal in Rohrbach

St. Ingbert (ots)

Am 27.08.2020, in der Zeit von 04:12 Uhr bis 08:16 Uhr wurde die Klebefolie an der Eingangstür zum Lokal "Dad's Garage" zerkratzt. Der Eingang ist zur Oberen Kaiserstraße hin gelegen. Hinweise an die Polizei St. Ingbert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell