Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung und Diebstahl

Wollbachstraße, 66386 St. Ingbert (ots)

Am Donnerstag, den 27.08.2020, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr, kam es in der Wollbachstraße in St. Ingbert in Höhe des Albertus-Magnus-Gymnasiums auf den Parkflächen gegenüber des Sportplatzes zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung. Der unbekannte Täter entwendete in besagtem Zeitraum die beiden Lenkerspiegel eines Motorrads des 18-jährigen Geschädigten. Beim Herausdrehen der Spiegel beschädigte der Täter wohl eines der beiden Gewinde. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf 150EUR.

Sollten Anwohner, Passanten oder speziell Schüler des Albertus-Magnus-Gymnasiums sachdienliche Hinweise geben können, wird um Mitteilung bei der Polizeiinspektion St. Ingbert, unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

