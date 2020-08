Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an einer Eingangstür eines Imbisses

Südstraße (ots)

Im Zeitraum vom 26.08.2020, 19:30 Uhr bis 27.08.2020, 08:30 Uhr kam es an einem Imbiss in der Nähe des Obi-Marktes in St. Ingbert in der Südstraße in 66386 St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einer Eingangstür eines Imbisses. Hierbei wurden zwei Schlösser mittels unbekannter Flüssigkeit so verklebt, dass diese sich nicht mehr öffnen ließen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 entgegen.

