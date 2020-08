Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zwei Pkw im Kleberweiher in St. Ingbert aufgefunden

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 27.08.2020, meldeten Jugendliche der Polizei St. Ingbert gegen 17:30 Uhr, dass zwei Pkw im Kleberweiher in St. Ingbert schwimmen würden. Da der Weiher zu Sanierungszwecken leerlaufen gelassen wurde, konnten nun die Fahrzeugdächer der beiden Pkw erkannt werden. Nachdem zunächst auch die Feuerwehr St. Ingbert alarmiert wurde, konnte diese zeitnah wieder aus dem Einsatz entlassen werden, da die Fahrzeuge wohl schon länger im Weiher lagen. Um den Sachverhalt genauer zu erforschen, kamen Polizeitaucher der Bereitschaftspolizei des Saarlandes mit Sonderausstattung zum Einsatz. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Fahrzeuge bereits seit 10 Jahren und mehr im Wasser lagen. Menschliche Überreste konnten in den Fahrzeugen nicht aufgefunden werden. Der Polizeieinsatz war um 21:15 Uhr beendet. Die Ermittlungen in der Sache dauern noch an. Die Bergung der beiden Fahrzeuge wird wohl erst in den kommenden Tagen durchgeführt, wenn der Weiher weiter abgelaufen ist.

