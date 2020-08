Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz vor Einkaufszentrum

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 26.08.2020, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Grubenweg in St. Ingbert, auf dem Parkplatz vor dem Thomas Philipps, den in Queraufstellung geparkten silbernen Mercedes der 78-jährigen geschädigten St. Ingberterin am linken vorderen Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Mercedes entstand ein erheblicher Sachschaden, im Bereich um die 4000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in St. Ingbert, Tel.: 06894-1090.

