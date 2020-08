Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: versuchter Einbruch in ein Brillengeschäft

St. Ingbert (ots)

In der Zeit vom 21.08.2020, 17:30 Uhr bis 22.08.2020, 13:30 Uhr wurde versucht in ein Brillengeschäft in der Fußgängerzone, Kaiserstraße in St. Ingbert, einzubrechen. Unbekannte versuchten über eine rückwärtige Tür in das Geschäft zu gelangen, was jedoch misslang. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in ein angrenzendes Sportgeschäft vom 22.08.2020, zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr besteht. Hinweise bitte an die Polizei St. Ingbert.

