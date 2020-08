Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Gartenmöbel beschädigt

St. Ingbert (ots)

In der Nacht vom 22.08.2020 zum 23.08.2020 warfen unbekannte Täter Gartenmöbel vom Außengelände eines Geschäfts im Grubenweg über einen dort befindlichen Zaun. Die Gartenmöbel wurden teilweise beschädigt. Des Weiteren wurde ein Tisch entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in St. Ingbert.

