Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in ein Sportgeschäft

St. Ingbert, Fußgängerzone (ots)

In der Fußgängerzone der Kaiserstraße in St. Ingbert kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem dortigen Sportgeschäft zu einem Einbruchsdiebstahl. In der Zeit, 22.08.2020 zwischen 01:00 und 08:00 Uhr verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte/r Täter über die Haupteingangstür Zugang zum Verkaufsraum, indem er/sie die gläserne Schiebetür gewaltsam öffnete. Aus dem Verkaufsraum wurde Sportbekleidung unterschiedlicher Marken entwendet. Der oder die Täter flüchtete /n in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Ingbert, Tel. 06894 / 1090.

