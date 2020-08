Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Pkw

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum von 19.08.2020, 17:15 Uhr bis 20.08.2020, 09:45 Uhr kam es im Bereich der Straße "Am Klosterhang" in St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einem blauen Mazda. Der am Straßenrand geparkte PKW wurde von einem bislang unbekanntem Täter mit einem unbekanntem spitzen Gegenstand im Bereich der Motorhaube zerkratzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500EUR. Hinweise nimmt die Polizei St. Ingbert unter Tel.: 06894-1090 entgegen.

