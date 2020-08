Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Dreiste Täter versuchen Zigarettenautomaten in St. Ingbert aufzubrechen

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Dienstagmittag, 18.08.2020, versuchten zwei Täter gleich zweimal einen Zigarettenautomaten in der Arthur-Kratzsch-Straße in St. Ingbert aufzubrechen. Vermutlich mittels Winkelschleifer setzten sie um 14:05 Uhr zum ersten Mal und um 16:40 Uhr zum zweiten Mal an. Im zweiten Fall wurden die Täter von einer couragierten Anwohnerin verfolgt, woraufhin die Täter mit einem blauen Kleinwagen, dieser wurde von einem dritten Täter geführt, über den Hartplatz des SV St. Ingbert in Richtung Spieser Landstraße flüchteten. Lediglich an dem Zigarettenautomaten entstand Sachschaden. Diebesgut erbeuteten die Täter nicht. Sollten Anwohner oder Passanten sachdienliche Angaben zu Tat oder Tätern machen können, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell