Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an PKW

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Zeit zwischen 16.08.2020, 20:00 Uhr, und 17.08.2020,09:15 Uhr, wurde an einem in der Feldgasse in St. Ingbert geparkten PKW der Marke Ford ein Reifen platt gestochen. Täterhinweise bitte an die Polizei St. Ingbert.

