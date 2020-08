Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Selbst gemalte Kennzeichen

St. Ingbert, A6 (ots)

Am 12.08.2020 konnten die Beamte der Polizei in St. Ingbert nach einer Zeugenmeldung einen Pkw feststellen, an dem selbst gemalte Kennzeichen angebracht waren. Der Führer des Pkw erklärte, dass er das Fahrzeug bei Ulm erworben habe und sich Kennzeichen für den Heimweg gemalt habe, da er keine anderen Kennzeichen zur Verfügung gehabt hätte. Es wurden Anzeigen wegen dem Verdacht einer Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert



Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell